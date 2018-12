5 dicembre 2018- 21:11 Finanza: a Verona con Bper e Etica dialogo su crescita investimenti sostenibili

Verona, 5 dic. (AdnKronos) - "Nuovi orizzonti nel mondo della finanza: sostenibilità e responsabilità". È con questo titolo che Bper Banca ed Etica sgr hanno portato due mondi, quello della finanza e quello della sostenibilità, alla tavola rotonda organizzata mercoledì 5 dicembre a Verona, presso il Palazzo della Gran Guardia. L’incontro, aperto a tutti i cittadini, si è focalizzato sulla crescita degli investimenti sostenibili e responsabili con l’obiettivo, tramite le testimonianze degli invitati, di discutere il vivace aumento di tali pratiche nel panorama finanziario odierno. "Presenta una vera e propria rivoluzione", spiega Francesco Bicciato, segretario Generale Forum per la Finanza Sostenibile. "Si tratta di incorporare i criteri ambientali, sociali e di buona governance nella tradizionale analisi economico-finanziaria che gli attori finanziari normalmente fanno. Questo è molto importante, perché ormai i volumi di queste finanze stanno crescendo a un ritmo notevole, sia in Europa che in Italia, dove c’è stato un incremento del 9% delle masse gestite".Un incremento sostanziale, che secondo Bicciato permette di spostare i capitali verso le imprese virtuose. Presente, in videoconferenza, anche il Direttore Generale Abi, Giovanni Sabatini, che ha posto l’accento sull’importanza di studiare l’evoluzione della finanza sostenibile nel nostro Paese e nell’Unione Europea.