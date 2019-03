15 marzo 2019- 14:06 Finanza: Consob avverte contro presunte offerte assistenza recupero crediti

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - La Consob mette in guardia contro il rischio connesso con le presunte offerte di assistenza legale rivolte ad ignari risparmiatori, già vittime di precedenti truffe, ai quali viene prospettata, dietro il versamento di un corrispettivo in denaro, un’iniziativa di recupero crediti legati alle perdite subite nell’ambito di frodi finanziarie. Questa l’Avvertenza pubblicata oggi da Consob sul proprio sito.La presunta attività di recupero crediti, si legge nella nota, è promossa da soggetti che operano tramite società i cui nomi talvolta evocano per assonanza note istituzioni finanziarie. L’obiettivo sembra essere quello di trarre in inganno una seconda volta i risparmiatori già caduti nella trappola di una truffa. In alcuni casi viene usato impropriamente il logo della stessa Consob nel tentativo di accreditarsi come operatori qualificati, titolari di un incarico.