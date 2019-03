15 marzo 2019- 14:06 Finanza: Consob avverte contro presunte offerte assistenza recupero crediti (2)

(AdnKronos) - Il contesto informativo ad oggi ricostruito da Consob nell’ambito della sua attività di vigilanza porta a ritenere che i promotori di queste iniziative possano essere a conoscenza delle vittime di truffe finanziarie ad opera di intermediari abusivi e che le offerte di assistenza per il recupero crediti possano essere in alcuni casi riconducibili agli stessi soggetti responsabili delle truffe. Consob richiama l’attenzione su un fenomeno che sembra configurarsi come un’attività criminale, volta a perpetrare una doppia truffa.