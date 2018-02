FINANZA: PADOAN, DA BRIDGEWATER NESSUN ATTACCO A ITALIA, CORREZIONE MERCATI (2)

3 febbraio 2018- 20:34

(AdnKronos) - Per quanto riguarda la situazione di Deutsche Bank, che ha chiuso il 2017 con una perdita, il ministro non sbilancia: "vedremo se la situazione è problematica o meno. Non possiamo parlare su dei rumors di mercato. E' importante per la solidità del sistema bancario ed europeo che le banche rispettino le regole di capitale e abbiano a disposizione degli strumenti come è stato nel caso Italia per gestire la crisi". Rispondendo ad una domanda i merito alla vista nella City del leader del M5S Luigi Di Maio, Padoan sottolinea che questa visita non gli ha fatto "nessun effetto. Mi preoccupo quando parlo con i mercati internazionali di mandare un segnale rassicurante come giusto che sia su quello che l'Italia ha fatto e quindi spero che il messaggio rassicurante arrivi ai mercati che sono quelli che poi devono finanziare i debiti".