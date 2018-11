15 novembre 2018- 20:15 Finanziere uccide moglie e cognata e si suicida

Napoli, 15 nov. (AdnKronos) - Duplice omicidio e suicidio a Vairano Patenora, in provincia di Caserta. Un 52enne maresciallo della Guardia di Finanza ha ucciso la moglie e la sorella di quest'ultima a colpi di arma da fuoco, rivolgendo poi l'arma contro la sua tempia e uccidendosi. Il fatto è avvenuto nel negozio di proprietà dei genitori della moglie, presenti in quel momento e rimasti feriti da colpi di pistola esplosi dal finanziere. L'uomo, dopo essersi inflitto il colpo alla tempia, è stato trasportato in ospedale dove è deceduto. Sul posto sono giunti i Carabinieri.