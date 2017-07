FINCANTIERI: ACCORDO COLLABORAZIONE STRATEGICA CON MAPEI (3)

20 luglio 2017- 11:19

(AdnKronos) - “Fincantieri - sottolinea Bono - si conferma un grande laboratorio, dove insieme alle capacità progettuali, esecutive e organizzative viene coltivato lo spirito della ricerca, indispensabile per venire incontro alle richieste dei nostri clienti, che puntano sempre all’eccellenza”. “L’accordo siglato con Fincantieri rappresenta - dichiara Giorgio Squinzi, amministratore Unico di Mapei e presidente del Gruppo Mapei- un importante punto di partenza per le attività di R&S di Mapei. Con questa collaborazione, la condivisione di informazioni e conoscenze sarà essenziale al fine di rendere Mapei un attore principale nel mercato dell’industria navale. Nel nostro portfolio prodotti abbiamo già una linea dedicata a questo settore, ma attraverso questa collaborazione potremo ampliarla e proporci sul mercato con un’offerta competitiva di tecnologie e prodotti altamente performanti e specificatamente indicati per i diversi ambiti del settore navale".