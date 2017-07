FINCANTIERI: AL VIA I LAVORI A CASTELLAMMARE PER UNITà ANFIBIA MULTIRUOLO

12 luglio 2017- 15:40

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - Al via i lavori dell’unità anfibia multiruolo (Lhd ovvero Landing Helicopter Dock). La cerimonia si è svolta oggi presso lo stabilimento stabiese di Fincantieri per il taglio della prima lamiera. La nuova unità, si legge in una nota, sarà consegnata nel 2022 e rientra nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015. Oltre alla realizzazione della LHD - di cui oggi si avviano ufficialmente i lavori - il programma pluriennale prevede la costruzione di sette Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA) con ulteriori tre in opzione e dell’unità di supporto logistico (LSS) 'Vulcano'.La Lhd sarà certificata da Rina Services in accordo con le convenzioni internazionali per la prevenzione dell’inquinamento sia per gli aspetti più tradizionali come quelli trattati dalla Convenzione MARPOL, sia per quelli non ancora cogenti, come la Convenzione di Hong Kong dedicata alla demolizione delle navi.