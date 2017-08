FINCANTIERI: APA (UIL), POSTE BASI PER AIRBUS MARE, GUIDA SIA ITALIANA

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "Al di là dei tatticismi, la cosa rilevante emersa nel confronto tra i due Governi, sulla vicenda STX-Fincantieri, è che ancora una volta il grande timoniere del gruppo triestino, il dott. Bono, sta portando a casa un grande risultato di politica industriale, ovvero la costituzione di un grande polo della cantieristica civile militare, il cosiddetto Airbus del mare". Ad dichiararlo è il segretario generale della Uilm di Genova, Antonio Apa, per il quale "è questo il vero risultato, per il quale si sono poste le basi, da non sottovalutare assolutamente". Per Apa, l'ad di Fincantieri, "ha determinato le condizioni per un successo della cantieristica europea". E, sottolinea, "l’esecutivo se vuole difendere le sorti di un grande gruppo industriale del sistema paese, che vanta notevoli successi a livello internazionale, deve accompagnare questo processo, consegnandone la guida a Fincantieri".