9 gennaio 2019- 14:25 Fincantieri: Apa (Uilm), 'ricorso a Ue non metterà in discussione accordo'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - “Non penso che il ricorso dei Governi di Francia e Germania, possa mettere in discussione l’accordo raggiunto il 27 febbraio dello scorso anno". Ad affermarlo il segretario generale della Uilm di Genova, Antonio Apa, commentando l'avvio dell'esame da parte della Commissione europea del dossier sull'acquisizione di Stx da parte di Fincantieri. "Stupisce - dice Apa- la mossa del Governo francese e del Governo tedesco di ricorrere alla Commissione Europea di esaminare l’acquisizione degli Chantiers dell’Atlantique (ex Stx France), posizione inconciliabile in quanto contrastante con gli interessi dell’Europa Unita perché rischierebbe di far saltare un polo cantieristico competitivo a livello internazionale, infatti sul mercato, se si vuole vincere la concorrenza, bisogna andarci con grandi numeri. A mio avviso, indipendentemente dal problema sollevato da Francia e Germania, la questione sta nelle procedure europee che vanno assolutamente modificate. Non c’è dubbio, va mutata la dissennata politica europea che mette in discussione la possibilità competitiva dell’industria europea". "In tutta questa crisi -afferma Apa- gli stati non si sono assunti l’onore di modifica delle norme nazionali ed europee che impediscono di fondersi per poter competere in un mercato completamente diverso dal passato. Il Ministro dell’Economia francese ha liquidato la decisione della Commissione come un passaggio puramente procedurale e si dice fiducioso che non ci sarà alcuna preoccupazione sul fronte della concorrenza. L’auspicio della Uilm è che Francia, Italia e Germania debbono porre il problema per quello che è. Penso che Fincantieri non abbia nessun timore, il dott. Bono ha determinato le condizioni per un successo della cantieristica europea e questo va assolutamente difeso".