4 ottobre 2018- 12:22 Fincantieri: Apa, Uilm vince a Riva Trigoso, sconfitta linea massimalista

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Dal 1 al 3 ottobre si sono svolte le elezioni del rinnovo della rsu in Fincantieri di Riva Trigoso. Con 286 voti su 562 validi (collegio operai – impiegati), questa tornata elettorale segna la grande affermazione della Uilm". Ad annunciarlo è il segretario generale della Uilm di Genova Antonio Apa. "Rispetto al precedente rinnovo del 2015 la Uilm - dice - conquista 95 voti in più con una percentuale del 50,88% rispetto al 32% del 2015. In termini assoluti diventa la prima organizzazione con 5 delegati eletti su 9, la Fiom e la Fim ne ottengono invece 2 a testa"."La Fiom - prosegue Apa - risulta la grande sconfitta di questa tornata elettorale, in un fortino della cantieristica che è stato sempre il suo territorio. I lavoratori hanno voluto premiarci per l’impegno messo su questioni decisive quali: la legge navale, la battaglia per la nona e decima Fremm, la messa in sicurezza della Divisione Militare e quella per il rinnovo dell’integrativo che ha fatto da apripista per il rinnovo del Contratto Nazionale. Soprattutto i lavoratori hanno voluto premiare il modello sindacale partecipativo, riformista, pragmatico della Uilm sconfiggendo quello conflittuale e massimalistico. Un modello sindacale che mette al centro l’impresa che va aiutata a crescere e a consolidarsi". "Questa è la linea sindacale perseguita dalla Uilm e sta dando i suoi frutti, basta constatare la messa in sicurezza del sito di Riva Trigoso per il notevole carico di lavoro, che porterà oltre a una maggiore occupazione anche una redistribuzione del reddito. A Genova - sottolinea Apa - lentamente, attraverso la paziente linea della UILM si sta affermando un nuovo modello, lo dimostra la forte affermazione della UILM in Ansaldo Energia e quest’ultima a Riva Trigoso, la grande impresa non sarà solo terreno di scontro politico a partire anche dalla vicenda dell’Ilva. Lo scenario sta cambiando, i lavoratori lo stanno comprendendo, per questo ringraziamo tutti gli iscritti e tutti i lavoratori per la fiducia accordataci.