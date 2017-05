FINCANTIERI: AVVIA SECONDA FASE WELFARE AZIENDALE

23 maggio 2017- 13:12

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Fincantieri ha avviato nel corso di maggio la seconda parte dell’innovativo piano di welfare aziendale previsto dal contratto integrativo firmato con Fim, Fiom, Uilm, Failms e Ugl il 24 giugno 2016, avviando in tutti i siti una serie di incontri illustrativi dei meccanismi e dei relativi vantaggi per i dipendenti. In particolare, alla fine del mese di aprile è stato riconosciuto ai dipendenti di Fincantieri il “Premio Sociale” dell’anno 2017, il cui valore potrà essere fruito esclusivamente in servizi di welfare. Inoltre, è stata data a tutti i dipendenti la possibilità, in alternativa alla fruizione monetaria, di convertire in welfare quote dei premi variabili spettanti (da un minimo del 20% ad un massimo del 100%), sulla base del raggiungimento degli obiettivi definiti con il contratto integrativo aziendale. Il valore di tali premi, per l’anno 2016, è incrementato del 20% in relazione al buon andamento dell’ebitda margin, indicatore di bilancio tra i parametri individuati per l’erogazione del premio. Ai dipendenti che decideranno, nel corso del mese di maggio, di convertire in welfare i premi conseguiti, l’azienda attribuirà un ulteriore incremento del 10% del valore convertito in welfare. I premi variabili saranno riconosciuti alla fine del mese di giugno in forma monetaria o in servizi di welfare a seconda della scelta effettuata dal dipendente.