FINCANTIERI: AVVIA SECONDA FASE WELFARE AZIENDALE (2)

23 maggio 2017- 13:13

(AdnKronos) - Il sistema di welfare di Fincantieri consente l’accesso, attraverso l’apposito portale, ad un’ampia gamma di beni, prestazioni e servizi, nei seguenti ambiti: istruzione (scuole di ogni ordine; testi scolastici; mensa scolastica; pre/dopo scuola; centri estivi e invernali); sanità (zainetto sanitario, con possibilità di acquisto di “pacchetti sanitari” per il rimborso delle spese mediche); cultura e tempo libero (attività ricreative, dall’abbonamento in palestra ai viaggi prenotabili presso agenzie convenzionate); mutui e prestiti (interessi passivi su mutui per ristrutturazione e acquisto prima o seconda casa); previdenza integrativa (versamenti volontari integrativi a fondi pensione chiusi o aperti); fringe benefit (beni e servizi in natura, come le carte prepagate per carburante). Il piano di welfare si inserisce, peraltro, in un contesto aziendale che, a partire da quest’anno, prevede un forte rafforzamento del sistema di assistenza sanitaria integrativa, attraverso l’ampliamento delle prestazioni e l’estensione delle coperture anche ai familiari a carico, senza alcun onere aggiuntivo per i lavoratori. Queste iniziative testimoniano l’attenzione di Fincantieri, sottolinea il gruppo, verso le proprie risorse, chiamate a partecipare attivamente anche alle attività delle commissioni paritetiche previste dal nuovo sistema partecipativo di relazioni industriali, elemento fondante dell’integrativo del Gruppo. Il contratto integrativo si applica anche alle società controllate Isotta Fraschini Motori, Orizzonte Sistemi Navali e Cetena.