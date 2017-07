FINCANTIERI: BARBAGALLO, NON BASTA INDIGNAZIONE, DA GOVERNO SERVONO CONTROMISURE

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - "Mentre chiudono la porta a Fincantieri, i francesi prendono il comando di Tim: in questo “doppiopesismo” c’è qualcosa che non quadra. L’indignazione non basta: il nostro Governo dovrebbe mettere in atto tutte le necessarie contromisure per evitare che si determinino danni per il lavoro e l’economia". A chiederlo è il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, commentando gli sviluppi della vicenda Stx e Tim. "Peraltro, l’azienda telefonica è altrettanto strategica per l’economia nazionale di quanto lo sia quella cantieristica. La verità -afferma Barbagallo - è che l’Europa dovrebbe essere più coesa e, invece, continuano a emergere fattori di differenziazione tra un Paese e l’altro. In questo caso rischiamo di essere il Paese più debole. Altri, invece, di fatto, hanno adottato politiche protezionistiche". "Infine - denuncia Barbagallo - c’è un atavico problema di carenza di politiche industriali e anche sulla vicenda Tim, ad esempio, sarebbe stato più utile un maggiore coinvolgimento dei lavoratori e dei Sindacati, perché solo insieme è possibile costruire un progetto di sviluppo efficace e duraturo. Ecco perché chiediamo che il Governo ci convochi per verificare, insieme, quali soluzioni sia possibile mettere in campo per affrontare positivamente entrambe le vicende".