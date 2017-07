FINCANTIERI: BONO, AVANTI CON CONSOLIDAMENTO, VINCE IL PIù BRAVO

6 luglio 2017- 16:15

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Il processo di consolidamento nell'industria della difesa deve andare avanti e "vince chi è il più bravo". Ad affermarlo l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, nel suo intervento al convegno dell'Aiad sull'industria della difesa italiana tra prospettive, rischi e opportunità. "Cercheremo di fare alleanze, in alcune saremo in maggioranza, in altre in parità. Ma va fatto. Ne va della vita del Paese ", ha detto Bono per il quale l'industria rappresenta una "forza motrice" nel quale di un politica comune di difesa. Guardando indietro, Bono ha invitato a "chiedersi se abbiamo speso bene le risorse che il Paese poteva assegnare al comparto, se abbiamo dato i giusti prodotti alle forze armate e se non abbiamo disperso risorse per fare prodotti non tutti pronti all'impiego se si considera che su 100 progetti, ne erano validi 20". Insomma, quello che Bono rivolge è un invito a "fare tutti un'autocritica" ed "elaborare indirizzi per realizzare qualcosa costruito in Italia ed esportabile all'estero".