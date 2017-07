FINCANTIERI: BONO, AVANTI CON CONSOLIDAMENTO, VINCE IL PIù BRAVO (2)

6 luglio 2017- 16:43

(AdnKronos) - Per Bono, ora è fondamentale "avere una visione di insieme", "come negli Usa realizzare programmi comuni interforze" e, soprattutto sapendo che "le forze armate pretendono un prodotto ma anche tutto quello che viene dopo". "Andiamo - ha detto- sempre di più verso questo impegno". E, poi, ha sottolineato, "non dobbiamo neanche scandalizzarci del fatto che un prodotto che va bene a tutta l'Europa non esiste: le navi vengono adattate agli scenari in cui operano le nazioni e il Mediterraneo non è come il Mare del Nord". Soffermandosi poi sul dopo Brexit, Bono ha evidenziato come in Europa ci sia ora "una sola potenza industriale che è la Francia che ha investito bene. La Francia è un paese coraggioso. Se i governi avessero fatto altre scelte, oggi saremmo più forti. L'industria europea è concentrata per la maggior parte in Francia". Inoltre, sulle nuove sfide sui mercati che arrivano dall'estremo Oriente (prima dell'intervento di Bono, l'ad di Leonardo Alessandro Profumo aveva parlato della minaccia cinese), "il vento con le mani non si può fermare. O ti adatti o non vai da nessuna parte", ha avvertito il numero uno di Fincantieri. Piuttosto, ha spiegato, bisogna accompagnare l'evoluzione dei mercati come nel caso dell'accordo firmato da Fincantieri con la cinese Cssc per nuove navi da crociera per il mercato locale.