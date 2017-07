FINCANTIERI: BONO, CONFERMIAMO TARGET PIANO, DIVIDENDO ANNO PROSSIMO

26 luglio 2017- 10:49

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - Fincantieri "conferma gli obiettivi del piano industriale" e la "distribuzione del dividendo il prossimo anno". E' l'indicazione che arriva dall'amministratore delegato del gruppo navalmeccanico, Giuseppe Bono, nel corso della conference call con gli analisti. "Nel secondo semestre dell'anno - ha detto Bono - ci aspettiamo una crescita dei ricavi anche grazie al ramp up nella costruzione di navi a più alto valore aggiunto, i cui ordini abbiamo acquisito dopo la crisi, come pure dai programmi militari acquisiti in questi anni".