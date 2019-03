5 marzo 2019- 15:39 Fincantieri: Bono, decide azionista, mio diritto accettare o no'(2)

(AdnKronos) - "Questa è la base fondamentale. Gli uomini sono importanti ma è importante il lavoro che si fa", sottolinea Bono. "Per fare questo lavoro ci vuole passione, ci vuole senso di responsabilità, sapendo che migliaia e migliaia di famiglie dipendono da questo lavoro. Finora abbiamo fatto bene e l'ha fatto tutta la squadra: c'è il direttore ma ci vogliono anche i solisti perché da solo il direttore non suona". "Noi siamo cresciuti del 10% e c'è da crescere ancora. Nei prossimi anno la crescita dovrà essere a ritmi quasi raddoppiati. Non sarà facile, non sarà una passeggiata ma vogliamo mettercela tutta e vogliamo essere d'esempio", dice Bono. "Abbiamo già il lavoro assicurato per i prossimi dieci anni ma noi - evidenzia ancora Bono - stiamo già lavorando ora per i dieci anni successivi".