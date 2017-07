FINCANTIERI: BONO, FIDUCIOSI IN ACCORDO, IMPEGNO PER CREARE VALORE

26 luglio 2017- 09:58

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "Siamo fiduciosi che l'accordo sara' raggiunto ma per noi resta la condizione che la combinazione delle due societa' possa creare ulteriormente valore". Ad affermarlo l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, parlando agli analisti nel corso della presentazione dei risultati del primo semestre dell'esercizio. "Come sapete, siamo ancora nella fase di negoziazioni con lo Stato francese per la definizione della struttura della futura governance in Stx France con nuove posizioni dopo le elezioni in Francia", ha detto il numero uno del gruppo.