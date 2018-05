7 maggio 2018- 19:06 Fincantieri: Bono, in 1° trim. conferma linee sviluppo piano

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - “I risultati del primo trimestre 2018 rappresentano una prima conferma delle linee di sviluppo identificate nel Piano industriale che abbiamo presentato a fine marzo e sono in continuità con la crescita registrata nel biennio precedente". Ad affermarlo è l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, commentando i risultati approvati oggi dal cda. "Con volumi produttivi e marginalità ancora in crescita, la nostra società evidenzia nuovamente la propria capacità di creare valore pur operando in un settore estremamente complesso”, sottolinea. “Forti di questo incoraggiante primo passo, proseguiamo nel percorso di crescita che ci vedrà protagonisti della cantieristica mondiale negli anni a venire", conclude Bono.