FINCANTIERI: BONO, SU STX VITTORIA ITALIA, QUELL'1% CONQUISTA

7 dicembre 2017- 16:33

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - “Per il Paese è stato importante aver conseguito questa vittoria. Il fatto di aver quell’1% di Stx (in prestito dal Governo francese) è una conquista per il nostro paese”. Così l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ai microfoni di Gr1 Economia, questo pomeriggio. Sulla governance dei cantieri navali Saint Nazaire, Bono ha aggiunto: “Con Stx sono anni che lavoriamo insieme e se devi litigare litighi anche con il 90% in mano. Quando stai in altri paesi devi comunque sottostare alle leggi di quei paesi, indipendentemente dal fatto di chi sono le azioni”. Sull’investimento fatto da Fincantieri sullo stabilimento bretone Bono ha spiegato: “Il nostro 50% costa circa 60 milioni di euro. Di questo stiamo parlando. Poi Il presidente e l’amministratore delegato lo scegliamo noi. Noi stiamo andando a lavorare in un altro paese, la Francia, dove quei cantieri sono un simbolo e soprattutto stiamo facendo il consolidamento dell’industria cantieristica europea e lo facciamo con noi protagonisti, mentre in altri settori, come sappiamo, non siamo protagonisti. Quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene, abbiamo costruito un industria nazionale che è rispettata all’estero”.