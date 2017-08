FINCANTIERI: BRUNETTA A CALENDA, CHIEDA IN UE PROCEDURA INFRAZIONE PER FRANCIA

2 agosto 2017- 17:54

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - “In 48 ore la credibilità del nostro Paese ha ricevuto due colpi gravissimi: Macron e la Libia, Macron e Fincantieri. Con la nostra opinione pubblica preoccupata e colpita. Assurda la nazionalizzazione da parte dei francesi, perché Stx è un’azienda che la Francia aveva già venduto ai coreani. Cosa sta facendo il Governo italiano? Cosa sta facendo il già ambasciatore Calenda? Ha sollevato la questione con l’Unione europea?". A chiederlo è Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo in Aula in replica all’informativa del Ministro Calenda su Fincantieri-Stx."Il governo Gentiloni - prosegue Brunetta - chiederà il rispetto del diritto comunitario e l’apertura di una procedura d’infrazione? Bisognerebbe cautelarsi con qualche colpo in canna in sede europea. Oppure sulle sorti progressive dell’Airbus del mare staremo zitti per due mesi, magari lasciando affondare in borsa i titoli di Fincantieri? In questa partita o si vince o si perde, non si pareggia. E non si vince o si perde su Fincantieri, ma si vince o si perde la credibilità del nostro Paese. Nella mani dell’ex ambasciatore Calenda e dell’ineffabile Padoan, c’è la nostra credibilità. E noi non lasceremo che l’Italia perda credibilità anche in questa vicenda". "Per questo, come Parlamento daremo tutto il nostro sostegno, ma non per delle becere ritorsioni come minacciato da Orfini, ma per portare avanti una ineccepibile azione in sede europea. La richiesta di una procedura d’infrazione nei confronti della Francia. E’ semplice, e serve a dare all’Italia e all’ambasciatore Calenda, uno strumento in più nella trattativa del 27 settembre", conclude Brunetta.