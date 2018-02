FINCANTIERI: CALENDA, CON NG GRANDE OPERAZIONE DI POLITICA INDUSTRIALE (2)

1 febbraio 2018- 19:40

(AdnKronos) - Si tratta, ha spiegato Calenda, "di costruire una partnership strategica industriale equilibrata con la Francia soprattutto nel manifatturiero" e per questo sarà "fondamentale il ruolo dei governi", in particolare "negli strumenti finanziari di supporto alle esportazioni che sono decisivi in questo tipo di settore: Questo è il lavoro che faremo anche con il ministro Padoan e Cdp". Calenda ha riconfermato la "piena soddisfazione" con cui si chiude il dossier Fincantieri Stx”. "È chiaro - ha detto - che stiamo parlando di settori complessi e molto delicati che richiamano l’idea nazionale. La scommessa oggi non è non avere più un senso della nazione, ma vedere se si riesce a costruire un nazionalismo paneuropeo va costruita piano piano con rispetto degli equilibri nazionali ed è sempre più interesse delle nazioni europee". "Anche per questo, questa parntership ha un valore particolare", ha concluso.