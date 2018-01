FINCANTIERI: CALENDA, GRANDE IMPEGNO LE MAIRE SU STX, SI APRE GRANDE AVVENTURA

26 gennaio 2018- 12:17

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "C'è stato un periodo di tensioni tra l'Italia e la Francia con il dossier Stx France. Oggi voglio dire pubblicamente che senza l'impegno e l'attenzione del ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire nel gestire questo dossier non staremo parlando di una grande avventura tra Italia e Francia ma di una situazione di difficoltà. Siamo riusciti a modificare la situazione e molto in questo è dovuto al modo in cui Le Maire ha affrontato un dossier estremamente difficile". Ad affermarlo, nel corso del suo intervento al Business Forum Confindustria - Medef, è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.