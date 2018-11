8 novembre 2018- 19:32 **Fincantieri: carico lavoro record a 32,5 mld **

Roma, 8 nov.(AdnKronos) - Il carico di lavoro complessivo di Fincantieri si attesta a livelli record a quota 32,5 miliardi quasi 6,5 volte i ricavi del 2017: il backlog al 30 settembre 2018 è pari a euro 26 miliardi (euro 20,3 miliardi al 30 settembre 2017) con 104 navi in portafoglio e il soft backlog di circa 6,5 miliardi (circa euro 5 miliardi al 30 settembre 2017). L’importante carico di lavoro complessivo consente a Fincantieri di consolidare ulteriormente la propria leadership a livello mondiale e assicura al gruppo visibilità pluriennale in termini di carico di lavoro per i cantieri italiani.