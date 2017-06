FINCANTIERI: CONTENTO (UILM), NO A MODIFICHE ACCORDO CON STX

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - “Registriamo un palese tentativo di modificare l’accordo raggiunto tra Fincantieri italiana e STX France, dato che il Presidente francese, Emmanuel Macron, sta esercitando forti pressioni su una compagnia di crociera, affinché rilevi una quota del pacchetto azionario della suddetta STX. Tutto questo per evitare che il gruppo Fincantieri in futuro raggiunga la maggioranza del capitale, oltre l’attuale 49% del pacchetto di azione concordato". Ad affermarlo è il segretario nazionale della Uilm, Giovanni Contento per il quale questa è "una scelta sbagliata". "Nella nuova società, composta da Stx e Fincantieri, tale decisione comprometterebbe il rapporto con le altre compagnie; inoltre, la medesima scelta creerebbe un conflitto di interesse tra costruttore ed acquirente, creando incertezze sul futuro industriale del nuovo gruppo", sottolinea Contento.La Uilm Nazionale, infine, è preoccupata dal fatto che "una parte del sindacato francese , la CgT, Confédération generale du Travail, si è dichiarata contraria all’accordo raggiunto tra Stx e Fincantieri dimostrando insieme a al Presidente della Repubblica francese, uno spiccato nazionalismo, in particolare contro l’Italia. Lo stesso non aveva fatto occasione della vendita di STX ai coreani, poi fallita, tacendo, invece, l’accaduto".