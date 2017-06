FINCANTIERI: CONTENTO (UILM), NO A MODIFICHE ACCORDO CON STX (2)

5 giugno 2017- 15:18

(AdnKronos) - La Uilm ribadisce che "la posizione ideologica del sindacato transalpino CgT rischia di mettere in discussione un accordo strategico che unisce due realtà cantieristiche importanti come quelle italiana e francese che stanno dando vita a un 'big' del settore, capace di competere con gli attuali tre Gruppi mondiali del settore, ponendo le basi per una crescita industriale ed occupazionale dell’Italia e della Francia"."Chiediamo al Governo italiano di tenere fede all’accordo concordato tra Fincantieri e STX. La Uilm confida che l’intesa in questione venga rispettata”, conclude Contento.