15 gennaio 2019- 15:47 Fincantieri: contratto con Norwegian Cruise da 474 mln per nuova nave

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Fincantieri e il gruppo americano Norwegian Cruise Line Holdings hanno firmato un contratto per la costruzione di una nuova nave da crociera ultra lusso destinata al brand Regent Seven Seas Cruises, con consegna prevista nel 2023. L’accordo, si legge in una nota, ha un valore di circa 474 milioni di euro.La nuova unità sarà gemella di 'Seven Seas Explorer', che ha preso il mare nel 2016, e 'Seven Seas Splendor', che verrà consegnata nel 2020. Con 54.000 tonnellate approssimative di stazza lorda la nave potrà ospitare a bordo fino a 750 passeggeri, e sarà la sesta nave di sole suite della flotta Regent. Al pari delle gemelle, la nuova unità adotterà le più avanzate tecnologie in tema di protezione ambientale. L’allestimento sarà particolarmente ricercato e sarà prestata molta attenzione al comfort."Siamo entusiasti di sfruttare lo straordinario successo di Seven Seas Explorer e Seven Seas Splendor per dare vita a una nuova nave che addirittura stabilirà nuovi livelli di eleganza, lusso e stile", sottolinea Frank Del Rio, Presidente e Ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.