25 maggio 2019- 13:01 Fincantieri: Di Maio, 'nave Trieste eccellenza e orgoglio Italia'

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Oggi a Castellammare di Stabia con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e l’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, ho partecipato al varo della nave Trieste. Un'eccellenza della cantieristica italiana. L'unità navale più grande costruita da Fincantieri per la nostra Marina militare. Un orgoglio internazionale per il nostro Paese". Lo scrive su in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio."Per questo -aggiunge- dobbiamo ringraziare tutte le maestranze e i lavoratori della Fincantieri, che con passione e professionalità non hanno mai smesso di credere nel futuro della nostra terra. Ci hanno sempre messo il cuore e questo gli va riconosciuto. Grazie!"