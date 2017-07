FINCANTIERI: DOMANI FACCIA A FACCIA SU STX, GOVERNO CONFERMA FERMEZZA/ADNKRONOS (2)

31 luglio 2017- 20:33

(AdnKronos) - Una collaborazione anche sul militare è un tema che era rimasto dietro le quinte e potrebbe aprire nuovi scenari per Fincantieri in termini di esportazione e partecipazione a gare sui mercati internazionali, considerando la potenza di fuoco che la Francia rappresenta nel settore della difesa. Un segnale importante, dunque, osservano le stesse fonti, quello giunto da Le Maire ma tutto da verificare sul terreno.Sul fronte militare, Fincantieri è già impegnata con la Francia con il programma italo-francese di Fregate Europee Multi Missione Fremm, nato dall’esigenza di rinnovamento della linea delle Unità della Marina Militare Italiana della classe Lupo e Maestrale e di quelle della Marine Nationale francese delle classi Tourville e Montcalm. Un programma, quello delle Fremm, che ha capitalizzato l’esperienza positiva del precedente programma sempre italofrancese “Orizzonte” che ha portato alla realizzazione di due cacciatorpediniere per la Marina italiana, l’“Andrea Doria” e il “Caio Duilio”, e di altrettante navi per la Marina francese. Le fregate multiruolo con capacità operative in svariati settori (lotta anti-aerea, anti-sommergibile, anti-nave, di supporto di fuoco dal mare oltre ad una componente elicotteristica organica imbarcata) sono destinate a costituire la “spina dorsale” della Marina Militare dei prossimi decenni.