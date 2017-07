FINCANTIERI: DOMANI FACCIA A FACCIA SU STX, GOVERNO CONFERMA FERMEZZA/ADNKRONOS (3)

31 luglio 2017- 18:26

(AdnKronos) - Il programma italiano prevede la costruzione di 10 unità (quello francese in origine 17, numero poi ridotto a 11, per cancellazioni o scelta di dirottarne qualcuna all’export). Con l’esercizio dell’opzione, nell’aprile 2015, per la costruzione della nona e della decima unità, la cui consegna è prevista dopo il 2020, si è data completa attuazione al programma italiano. "Il dialogo con la Francia -ha sottolineato oggi Pinotti- era già avviato. Sarebbe importante raggiungere un accordo che comprenda sia la parte civile che quella militare. Mi auguro -ha aggiunto che nell'incontro tra il ministro Calenda e il ministro dell'industria francese possano essere fatti passi avanti e che non sia una strada chiusa". Anche per il presidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, è positivo che il ministro dell'Economia francese parli di estensione della collaborazione alla sfera militare, ma "la nazionalizzazione rimane un problema" e "nel caso di Stx non è comunque una questione tra Italia e Francia ma qualcosa di molto più importante".