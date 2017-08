FINCANTIERI: DONNET, SPERO CHE SI CREI POLO ECCELLENZA CON STX

2 agosto 2017- 08:58

Milano, 2 ago. (AdnKronos) - "Su Fincantieri non ho commenti da fare, non la conosco e non è il mio settore di attività. Come cittadino europeo mi auguro che si possa creare un polo d'eccellenza europeo". lo ha detto il group ceo di Generali, il francese Philippe Donnet, a chi gli chiedeva delle trattative fra Fincantieri e Stx dopo la revisione degli accordi da parte del governo francese. "Mi auguro che dopo le dichiarazioni del ministro francese ieri a Roma questo progetto abbia ulteriore sviluppo, per esempio anche nel settore della cooperazione franco-italiana sul fronte militare che mi sembra un'idea importante non solo per i due Paesi ma anche per l'Europa", ha spiegato.