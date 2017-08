FINCANTIERI: FASSINA, NO RITORSIONI MA VISIONE ATTENTA A INTERESSE PAESE

2 agosto 2017- 18:00

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "La controffensiva del Presidente francese Macron su Stx ha un grande merito: squarcia il velo dell'ipocrisia europeista e mette a nudo la realtà degli interessi nazionali. Il celebrato campione dell'europeismo liberista ha disseppellito un'antica parola del vocabolario del movimento operaio: nazionalizzazione". Ad affermarlo in Aula a Montecitorio, Stefano Fassina, di Sinistra Italiana intervenendo sull’informativa del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. "L'ha fatto in modo strumentale, ma è un indicatore inequivocabile delle conseguenze devastanti sul lavoro determinate nell'ultimo trentennio dal cosiddetto libero mercato. Sinistra Italiana sostiene la posizione del Governo su Stx, ma chiede al Governo di assumere una visione più attenta all'interesse nazionale. Nessuna ritorsione, nessuna discriminazione in base alla nazionalità", sottolinea Fassina. "Ma sulla rete di Telecom in mano a Vivendi chiediamo al governo di aprire la strada per riportare sotto il controllo dello Stato, tramite Cdp, un asset decisivo sul piano tecnologico e della sicurezza nazionale", conclude Fassina.