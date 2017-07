FINCANTIERI: FIM, NAZIONALIZZAZIONE STX STRADA PER DISTRUGGERE INDUSTRIA

27 luglio 2017- 19:49

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - "La nazionalizzazione di Stx è la strada giusta per distruggere l’industria e l’Europa". Ad affermarlo è la Fim Cisl nell'ordine del giorno approvato oggi dall'esecutivo. "Sta destando stupore, preoccupazione e indignazione, l’evoluzione della vicenda legata all’acquisizione da parte di Fincantieri di STX France", sottolineano i metalmeccanici della Cisl. "Nella vicenda che ha portato all’assegnazione della gara a Fincantieri, ha prevalso - dice la Fim - la capacità di presentare un progetto industriale serio e credibile da parte di una società solida e governata con competenze manageriali importanti, il cui valore è dimostrato, anche grazie all’azione sindacale svolta con responsabilità e partecipazione, dalla capacità di attraversare la difficile crisi che ha colpito il settore negli ultimi anni". "Ci ha pertanto stupito e ci preoccupa - sottolinea la Fim - la decisione, sia di parte del sindacato francese che del governo Macron, di rimettere in discussione l’assegnazione della maggioranza a Fincantieri ventilando rischi occupazionali, di tenuta industriale o di governance, che sinceramente non comprendiamo se non nella logica del pregiudizio".