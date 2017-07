FINCANTIERI: FIM, NAZIONALIZZAZIONE STX STRADA PER DISTRUGGERE INDUSTRIA (2)

27 luglio 2017- 19:49

(AdnKronos) - " L’atteggiamento ostativo ha tenuto nei confronti di una società italiana, arrivando alla nazionalizzazione della società, non è stato assunto nei ripetuti cambi di proprietà seppure straniere ed extraeuropee. Ci chiediamo se sarebbe stato lo stesso in caso la società fosse stata tedesca. L’Italia è stata terreno di importanti acquisizioni francesi più o meno strategiche, ma mai nessuna organizzazione sindacale confederale ha vincolato la decisione sulla vendita all’appartenenza del gruppo che acquisiva, né chiamato il governo italiano a nazionalizzare", sottolinea la Fim."Questo però avviene oggi in Francia dove anche stavolta prevale la politica dei due forni. Quando si discute nei tavoli Europei tutti richiamano a gran voce l’economia di mercato per gli altri, ma quando si tratta del proprio, prevale il “non passa lo straniero”. Ci chiediamo davvero se qualcuno in Europa pensi che l’Italia come un territorio da depredare delle sue tecnologie e competenze, dove fare shopping indisturbati", prosegue la Fim "Chiediamo pertanto -aggiunge la Fim - al Governo Italiano di tutelare Fincantieri nel suo diritto di poter esercitare la maggioranza nei cantieri francesi e di non prevedere alcuna contropartita che impoverisca il tessuto industriale italiano e le sue possibilità di essere protagonista nell’economia mondiale".