FINCANTIERI: FIOM, APRIRE TAVOLO PER GARANZIA LAVORO

14 febbraio 2018- 13:41

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Aprire un tavolo per garantire il lavoro nel breve e lungo periodo per il sito di Castellammaria di Stabia di Fincantieri. A chiederlo è Fabrizio Potetti, responsabile cantieristica navale Fiom-Cgil nazionale. “Quello che chiedono i lavoratori di Castellammare di Stabia, il più antico bacino per la costruzione di navi, non è una dichiarazione generica sul carico di lavoro, e nessuna strumentalizzazione politica, istituzionale o mediatica riuscirà a distrarli dal loro obiettivo: avere un carico di lavoro sicuro e di lunga durata, costruire e allestire navi e non tronconi, avere un bacino attrezzato e moderno in grado di valorizzare al massimo l’enorme professionalità presente sul sito", dice il sindacalista. "Per questo - sottolinea Potetti - chiedono da mesi la convocazione di un tavolo con tutti gli attori che devono, per realizzare quanto richiesto, partecipare agli investimenti necessari, a partire dallo scalo con il potenziamento della capacità di imbarco e l'aggiunta di due gru della portata di almeno 400-500 tonnellate. La Regione Campania, il Governo e l’Autorità Portuale per gli investimenti sul bacino, e compresa la Fincantieri per la qualità e la durata del carico di lavoro oltre che le infrastrutture e le attrezzature necessarie. Solo così avranno la certezza di avere garantito il lavoro, nel breve e nel lungo periodo, dal momento che ad oggi gli ordini sono superiori alla capacità produttiva". "Perché quando non sarà più così la forza della professionalità non basterà, in assenza di investimenti importanti sul bacino, a reggere la concorrenza. Portare il lavoro ma lasciare il cantiere in questo stato - afferma Potetti - significa mortificare i lavoratori, aumentare i costi e ridurre la marginalità".