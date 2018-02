FINCANTIERI: FIOM, APRIRE TAVOLO PER GARANZIA LAVORO (2)

14 febbraio 2018- 13:41

(AdnKronos) - "Poiché Fincantieri ricorda sempre che aumentare la qualità, ridurre i tempi di consegna, aumentare l’efficienza e la marginalità sono elementi necessari per la competitività aziendale, giustamente i lavoratori non vogliono sorprese. Per quanto ci riguarda - sottolinea ancora Potetti - non parteciperemo al gioco dello scarico delle responsabilità come sembrano fare molti intorno a questa vicenda che da anni promettono investimenti e soluzioni senza però concretizzare nulla. Come Fiom-Cgil chiediamo invece ad ognuno di farsi carico del problema concretamente e di giocare un ruolo attivo per realizzare quanto richiesto senza perdere ulteriore tempo''.