FINCANTIERI: FIOM, BASTA CONTRAPPORRE LAVORATORI, INVESTIRE SU GIOVANI

3 luglio 2017- 17:22

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - "Alla Fincantieri di Marghera è da tempo in corso un conflitto tra lavoratori in produzione e lavoratori che, andati in pensione grazie alle tutele previste sull’amianto, l'azienda ha ripreso a vario titolo a lavorare nel cantiere". A riferirlo è Fabrizio Potetti, coordinatore nazionale Fiom per Fincantieri, in una nota. “Non riusciamo a capire - dice - perché l’azienda abbia voluto produrre questa situazione, evidentemente oggetto di una scarsa programmazione del futuro e di una sottovalutazione del problema che non poteva non portare ad un conflitto tra i lavoratori". "Oggi - prosegue Potetti - convivono infatti nello stesso territorio lavoratori che non hanno potuto utilizzare quelle norme e che dovranno lavorare in cantiere ancora per tanti anni, altri che per gli ammortizzatori sociali utilizzati in azienda non potranno andarci, e una disoccupazione giovanile impressionante, tra le più alte in Europa”. “Possibile che un’azienda che va bene – continua il sindacalista – non riesca a programmare questo aspetto, evitando di richiamare lavoratori che hanno usufruito di una norma a tutela della salute e investendo invece sui giovani disoccupati del territorio, formandoli in azienda per le importanti sfide del futuro che dovrà affrontare? Se quelle professionalità sono necessarie si sarebbero dovute trasferire ad altri lavoratori nei giusti tempi e se adesso sono nuovamente a lavoro per necessità dell’azienda, che si assumano giovani da affiancare per trasferirgli queste competenze.”