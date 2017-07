FINCANTIERI: FIOM, BASTA CONTRAPPORRE LAVORATORI, INVESTIRE SU GIOVANI (2)

3 luglio 2017- 17:22

(AdnKronos) - “Fincantieri - afferma Potetti - ha la possibilità di risolvere positivamente il conflitto in corso, evitando di dover ricorrere ad assunzioni di lavoratori pensionati e assumendo quel ruolo vero di azienda pubblica, in grado anche di adottare quelle politiche industriali necessarie al paese per superare la crisi e la disoccupazione, che anche oggi i dati dell'Istat danno in aumento.” “Ci aspettiamo per questo – conclude Potetti – una decisa inversione di rotta che metta al centro, insieme alle ragioni industriali, una politica industriale sensibile ai problemi del paese".