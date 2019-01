16 gennaio 2019- 15:54 **Fincantieri: Fraccaro, 'rallentamento su Stx non in linea con obiettivi Governo'**

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Un rallentamento dell'operazione di Stx da parte di Fincantieri "non è in linea con gli obiettivi del Governo". A sottolinearlo è il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, rispondendo a un'interrogazione nel corso del question time alla Camera. "La vicenda - assicura - è all'attenzione del Governo". La notifica alla Ue da parte del gruppo navalmeccanico "potrà far slittare i tempi dell'acquisizione e forse anche anche cambiare i contenuti dell'operazione" in presenza di rilievi della Commissione europea. "Il Governo una precisa strategia per la salvaguardia e il futuro dell'industria e della manifattura italiana, dopo che negli ultimi venti anni il Paese ha dismesso asset produttivi per 170 miliardi di euro. Il Governo - ha evidenziato Fraccaro - monitorerà per evitare atti di sciacallaggio nei confronti delle imprese nazionali".