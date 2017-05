FINCANTIERI: IN I TRIM. RICAVI CRESCONO A 1,1 MLD, EBITDA A 67 MLN

11 maggio 2017- 19:11

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - Fincantieri archivia il primo trimestre dell'anno all'insegna di risultati in linea con gli obiettivi del piano Industriale 2016-2020. Crescono i ricavi che superano quota 1,1 miliardi con un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre gli indici reddituali mostrano un incremento dell'ebitda a 67 milioni di euro che si confronta con i 51 milioni del primo trimestre del 2016 e un netto miglioramento dell'ebitda magin al 6% rispetto al 4,9% del 31 marzo 2016. E' quanto emerge dai risultati approvati oggi dal cda del gruppo navalmeccanico. Il carico di lavoro complessivo è pari a 26,6 miliardi di euro e pari a circa 6 anni di lavoro se rapportato ai ricavi del 2016: il backlog al 31 marzo 2017 è pari a euro 20,8 miliardi (euro 15,4 miliardi al 31 marzo 2016) con 103 navi in portafoglio e il soft backlog è pari a circa euro 5,8 miliardi (circa euro 3,8 miliardi al 31 marzo 2016)Continuano i rilevanti successi commerciali con ordini e accordi firmati nei primi mesi dell’anno per un totale di 19 navi da crociera (incluse le opzioni), da realizzare nei cantieri italiani del Gruppo, nei cantieri della controllata VARD e tramite la joint venture in Cina: memorandum of agreement per 2 navi per i brand Princess Cruises e Holland America Line del gruppo Carnival; ordine per 4 navi più 2 in opzione per il brand Norwegian Cruise Line; primi accordi vincolanti con CSSC e Carnival per la costruzione in Cina di 2 navi più 4 in opzione; lettera d’intenti di VARD per un’ulteriore nave expedition cruise; memorandum of agreement firmato nel mese di aprile per 2 navi più 2 in opzione per Viking Ocean Cruises.