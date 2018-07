17 luglio 2018- 14:11 Fincantieri: in pista per Vitrociset, offerta congiunta con MerMec (2)

(AdnKronos) - Il gruppo triestino tira, invece, dritto all'obiettivo di arrivare al closing dell'operazione Stx, che espletate tutte le procedure autorizzative dovrebbe arrivare in autunno, e di costruire, sul versante militare, l'alleanza con Naval Group. I gruppi di lavoro italiano e francese hanno consegnato ai rispettivi governi il documento al quale, dopo l'accordo nel settembre scorso al vertice di Lione, hanno lavorato per mesi e che indica la road map per realizzare quella che è stata ribattezzata l'Airbus dei mari. Sarebbe prevista la creazione di una holding che prevede un incrocio azionario e che, inizialmente, si focalizzerebbe su settori quali acquisti, export e investimenti in ricerca e sviluppo. A breve, ci sarà l'occasione per fare il punto sul dossier: entro la fine del mese, infatti, il ministro dell'Economia transalpino, Bruno Le Maire, che conferma la volontà di andare avanti, è atteso a Roma per discuterne con il Governo italiano.