FINCANTIERI: LE MAIRE, SENZA ACCORDO SU STX ESERCITEREMO DIRITTO PRELAZIONE (2)

26 luglio 2017- 11:19

(AdnKronos) - L'offerta avanzata da Parigi di una governance 50-50 è, dunque, sempre sul tavolo: "i cantieri di Stx sono un fiore all'occhiello dell'industria nazionale. Oggi, vogliamo mantenere un controllo 50/50 con i nostri amici italiani, sul futuro di questi cantieri, sull'occupazione, sullo sviluppo del territorio, sullo sviluppo delle competenze ", ha detto Le Maire. In caso di rifiuto del Governo italiano, ammonisce il ministro dell'Economia, "lo Stato francese eserciterà il suo diritto di prelazione su Stx per riaprire il dossier". In questo caso, "noi riacquistiamo le quote, siamo in maggioranza e ci ridiamo del tempo per negoziare un nuovo patto di azionariato", ha spiegato Le Maire. Interpellato sui costi di questa operazione, "vi assicuro - ha risposto il ministro- che si è più nella scale di decine di milioni di euro che nella scala di miliardi di euro". L'importante per Le Maire, "è l'avvenire del sito industriale. Noi, con il Presidente della Repubblica, non vogliamo assumerci alcun rischio sull'avvenire dell'occupazione, delle competenze, del territorio, di un sito così strategico come i cantieri di Saint Nazaire. Noi ci rifiutiamo di lasciare una maggioranza a un investitore privato".