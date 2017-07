FINCANTIERI: MAULLU (FI) PRESENTA INTERROGAZIONE A COMMISSIONE UE

28 luglio 2017- 15:28

Milano, 28 lug. (AdnKronos) - “Il protezionismo di Macron e della Francia nella questione Stx-Fincantieri è un gravissimo pericolo per l'Europa tutta, perché rischia di innescare un meccanismo che passo dopo passo andrebbe a disgregare quel mercato unico europeo che in Europa abbiamo costruito non senza fatica in tanti anni. Per questo ho presentato un'interrogazione scritta alla Commissione Europea, perché le Istituzioni Europee non possono rimanere in silenzio di fronte ad un pericolo reale e grave. A meno che alle Istituzioni Europee poco importi del futuro dell'Europa”. Lo annuncia l'europarlamentare di Forza Italia Stefano Maullu.