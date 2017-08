FINCANTIERI: MAULLU (FI), PROTEZIONISMO FRANCESE SIA PUNITO

2 agosto 2017- 18:03

Milano, 2 ago. - (AdnKronos) - “In un momento in cui l’Italia deve difendere strenuamente Fincantieri dalle scelte scioviniste e protezionistiche francesi, il governo non deve dimostrarsi debole, arrendevole o poco incisivo. Anzi, il nostro governo deve lottare tenacemente per difendere i principi del mercato unico europeo messi a repentaglio dall’atteggiamento protezionistico adottato recentemente da Macron". E' quanto afferma l'europarlamentare di Forza Italia Stefano Maullu ."Gentiloni, Padoan e Calenda devono coinvolgere le istituzioni europee: la scelta dei francesi dovrebbe essere sanzionata con una procedura d’infrazione, su questo non vi sono dubbi. Negli scorsi giorni ho presentato anche un’interrogazione alla Commissione europea, perché la minaccia rappresentata dall’atteggiamento dei francesi -conclude Maullu- non può passare inosservata. Non solo per l’Italia e Fincantieri, ma per la stabilità di tutta l'Unione”.