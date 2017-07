FINCANTIERI: MAULLU, FRANCIA PESSIMO ESEMPIO DI EUROPEISMO SOLO DI FACCIATA

28 luglio 2017- 13:44

Milano, 28 lug. (AdnKronos) - "Dalla questione libica a quella Stx-Fincantieri, l'atteggiamento francese è oggi un pessimo esempio di europeismo solo di facciata, che diventa ovviamente il miglior assist possibile per i populismi rispetto ai quali proprio Macron era visto da tanti come baluardo difensivo". Lo afferma l'esponente di Forza Italia, Stefano Maullu."E' una Francia egoista, quella di Macron. E' una Francia che contribuisce a creare il problema immigrazione per fare i propri interessi in Libia per poi muoversi indipendentemente da tutti, così come su Fincantieri è una Francia che mette in atto una politica protezionista che perfino per la Le Pen sarebbe stata azzardata. E' una Francia, insomma, che non contribuisce a migliorare la già traballante consapevolezza dell'Europa di oggi", conclude.