8 gennaio 2019- 19:37 Fincantieri: no comment da gruppo, si allungano tempi dossier Stx/Adnkronos

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Nessun commento da Fincantieri sugli sviluppi del dossier Stx. Interpellato, il gruppo navalmeccanico non rilascia, infatti, dichiarazioni sulla decisione della Commissione Ue di approvare la richiesta di Francia e Germania di esaminare la proposta di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique.Ma l'imprevisto colpo di scena di Bruxelles schiude oggi un nuovo scenario almeno per la tempistica dell'operazione. Infatti, per mesi l'attesa era stata tutta focalizzata sull'esito dell'esame delle sole autorità antitrust di Francia e Germania che dovevano pronunciarsi sul dossier e dare, quindi, il proprio via libera all'operazione. A quel punto, si sarebbe potuto procedere al closing. Invece, è arrivato oggi il colpo di scena, inaspettato anche perchè, come rileva la stessa Commissione nel comunicato, "pur essendo una grossa operazione, non raggiunge le soglie di fatturato previste dal regolamento in materia di concentrazioni per le operazioni che devono essere notificate alla Commissione a causa della loro dimensione europea". Ma poi Francia e Germania hanno deciso di notificare il progetto a Bruxelles. Un'ulteriore riprova, quella di oggi, che per Fincantieri, quello che porta a Saint Nazaire è stato e rimane un percorso a ostacoli. Dopo essere stata selezionata come preferred bidder per l'acquisizione dei cantieri bretoni nel gennaio 2917, a inizio aprile di quell'anno il Governo francese annuncia il raggiungimento di un accordo di principio con Fincantieri. Il 19 maggio, il gruppo italiano comunica di aver firmato l’accordo di compravendita per l’acquisizione del 66,66% del capitale di Stx France dal suo azionista Stx Europe per un prezzo d’acquisto di 79,5 milioni di euro. Lo Stato francese conserva un diritto di prelazione per l’acquisto del pacchetto di maggioranza dei cantieri, esercitabile non oltre il 29 luglio 2017.