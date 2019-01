8 gennaio 2019- 19:37 Fincantieri: no comment da gruppo, si allungano tempi dossier Stx/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Il traguardo sembra vicino. Ma, dopo le elezioni presidenziali francesi e l'arrivo di Emmanuel Macron, il vento sembra cambiare. E, infatti, il 27 luglio 2017, il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, annuncia la decisione dello Stato francese di esercitare il diritto di prelazione su Stx France, con conseguente nazionalizzazione dei cantieri di Saint-Nazaire. Una decisione temporanea, spiega Parigi, che dà il tempo di negoziare nelle migliori condizioni possibili. Per Fincantieri, sono giornate di fuoco ma uno spiraglio si riapre, a Roma, il primo agosto nell'incontro al Mef tra i ministri Le Maire, Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda. Emerge la comune volontà di trovare una soluzione positiva. E, soprattutto, si intendono gettare le basi per un accordo tra la creazione di un’industria navale europea più efficiente e competitiva anche in campo militare con Fincantieri e Naval Group. A dare disco verde all'operazione è il vertice bilaterale Italia-Francia di Lione del 27 settembre. La strada sembra di nuovo spianata e il 2 febbraio 2018 Fincantieri firma con lo Stato francese l’accordo di compravendita per l’acquisizione del 50% del capitale di STX France. Per Fincantieri, l’accordo prevede un prezzo di acquisto per la quota oggetto dell’operazione di 59,7 milioni di euro, pagabili tramite risorse finanziarie disponibili. In ottemperanza a tale accordo, al closing dell’operazione verranno firmati i patti parasociali tra gli azionisti ed il contratto di prestito a Fincantieri dell’1% del capitale azionario di STX France i cui termini sono già stati concordati tra le parti.Ad agosto, in un vertice a Roma, Italia e Francia “per quanto riguarda Les Chantiers de l’Atlantique e il lavoro intrapreso da Naval Group e Fincantieri, ribadiscono l’impegno ad attuare la alliance roadmap definita a settembre 2017”. A ottobre Fincantieri e Naval Group annunciano l’obiettivo di definire i termini e le condizioni per la costituzione di una joint venture paritaria (50/50). La costituzione di questa jv rappresenta un primo passo verso la creazione dell’alleanza. Ma il 2019 comincia con una frenata su Stx.