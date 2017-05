FINCANTIERI: OK BILANCIO 2016, VIA LIBERA PIANO BUY BACK

19 maggio 2017- 15:07

Roma, 19 mag. (AdnKronos) - Via libera dell'Assemblea di Fincantieri al bilancio di esercizio 2016 e alla distribuzione dell'utile di esercizio per 933.672,61 euro alla Riserva Legale e per i residui 17.739.779,66 euro alla Riserva Straordinaria. L’Assemblea ordinaria ha provveduto anche alla nomina del collegio sindacale che rimarrà in carica fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019. Sono stati nominati, quali Sindaci effettivi, Gianluca Ferrero, Roberto Spada e Fioranna Vittoria Negri e quali Sindaci supplenti, Alberto De Nigro, Flavia Daunia Minutillo e Massimiliano Nova. Ferrero (confermato nel ruolo di Presidente) e De Nigro sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata dall’Azionista Inarcassa, mentre Spada, Negri, Minutillo e Nova sono stati tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, presentata dall’Azionista di maggioranza Fintecna. L’Assemblea ha quindi determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno degli altri Sindaci effettivi nella misure, rispettivamente, di 37.000 euro/anno ed 26.000 euro/anno lordi.L’Assemblea ordinaria ha anche approvato il 'Performance Share Plan 2016-2018' per il management di Fincantieri e/o delle sue controllate e la proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. L’acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare, per un ammontare massimo di azioni non superiore alla quinta parte del capitale sociale della società. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.