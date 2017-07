FINCANTIERI: PADOAN E CALENDA, GRAVE E INCOMPRENSIBILE DECISIONE PARIGI STX

27 luglio 2017- 19:00

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - "Riteniamo grave e incomprensibile la decisione del Governo francese di non dare seguito ad accordi già conclusi". A dichiararlo, in una nota congiunta, sono i ministri dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando la decisione del Governo francese di procedere alla nazionalizzazione d Stx France. "Accordi che garantivano - evidenziano - la tutela dei livelli occupazionali in Francia e del know-how francese attraverso una governance equilibrata e in una prospettiva autenticamente europea".