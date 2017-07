FINCANTIERI: PADOAN, NON C'è MOTIVO PER RINUNCIA A CONTROLLO STX

26 luglio 2017- 13:33

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - Il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan prende atto con rammarico dell’orientamento del Governo francese ad esercitare il diritto di prelazione su STX. A esprimerlo è il titolare del dicastero di Via XX Settembre in una nota. “L’attuale esecutivo francese ha deciso di cancellare accordi già presi sulla presenza di Fincantieri nella compagine sociale di STX – dichiara il ministro Padoan – Abbiamo dato la nostra disponibilità ad ascoltare le esigenze del nuovo governo, ma non c’è nessun motivo - evidenzia - per cui Fincantieri debba rinunciare alla maggioranza e al controllo della società francese”.